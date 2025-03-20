Сили оборони України знищили командний пункт армії РФ у Бєлгородській області
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Сили оборони України знищили командний пункт армії РФ у Бєлгородській області

Генштаб ЗСУ
бавовна
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Сили оборони України завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області 18 березня. Об'єкт повністю знищений.

Головні тези:

  • Удар українських сил оборони по командному пункту російської армії в Бєлгородській області призвів до повного знищення об'єкта.
  • Ліквідація командного пункту значно обмежила можливості підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ діяти на полі бою проти українських сил.
  • Повітряні Сили Збройних Сил України продовжать уражати військову інфраструктуру противника з метою стримування збройної агресії.

Сили оборони України знищили командний пункт армії РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ в районі Демидівки Бєлгородської області.

За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.

У Генштабі запевняють, що льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії.

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