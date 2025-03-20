Сили оборони України знищили командний пункт армії РФ у Бєлгородській області

Сили оборони України завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області 18 березня. Об'єкт повністю знищений.

Сили оборони України знищили командний пункт армії РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ в районі Демидівки Бєлгородської області. Поширити

За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.

У Генштабі запевняють, що льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії.