Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ в Белгородской области

Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области 18 марта. Объект полностью уничтожен.

Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области. Поделиться

По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений сил обороны на территории Сумской области.

Его ликвидация значительно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.

В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.