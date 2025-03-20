Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ в Белгородской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ в Белгородской области

Генштаб ВСУ
бавовна
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Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области 18 марта. Объект полностью уничтожен.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно уничтожили командный пункт армии РФ в Белгородской области.
  • Ликвидация объекта ограничила способности подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ вести боевые действия.
  • Воздушные силы Украины продолжат атаковать военную инфраструктуру противника для сдерживания вооруженной агрессии.

Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области.

По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений сил обороны на территории Сумской области.

Его ликвидация значительно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.

В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.

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