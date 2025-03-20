Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ в Белгородской области

Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области 18 марта. Объект полностью уничтожен.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно уничтожили командный пункт армии РФ в Белгородской области.
- Ликвидация объекта ограничила способности подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ вести боевые действия.
- Воздушные силы Украины продолжат атаковать военную инфраструктуру противника для сдерживания вооруженной агрессии.
Силы обороны Украины уничтожили командный пункт армии РФ
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.
Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений сил обороны на территории Сумской области.
Его ликвидация значительно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.
В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.
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