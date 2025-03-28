Воздушные Силы ВСУ уничтожили пограничный пункт пропуска "Погар" на Брянщине

27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар" в районе Случовска Брянской области РФ.
Главные тезисы
- Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска “Погар” на территории РФ.
- Уничтожена военная инфраструктура и технические средства пропуска, ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.
- Авиаудар был ответом на действия армии государства-агрессора, продолжающей террор против Украины.
ВСУ уничтожили ПП "Погар" вместе с 40 оккупантами
В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.
По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Этот авиаудар стал ответом на цинические действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных граждан Украины.
Известно, что по локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА.
Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении.
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