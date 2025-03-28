Воздушные Силы ВСУ уничтожили пограничный пункт пропуска "Погар" на Брянщине

27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар" в районе Случовска Брянской области РФ.

ВСУ уничтожили ПП "Погар" вместе с 40 оккупантами

В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.

По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Этот авиаудар стал ответом на цинические действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных граждан Украины.

Известно, что по локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА.