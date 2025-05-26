Повітряні сили ЗСУ звітували про бойову роботу у ніч проти 26 травня
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ звітували про бойову роботу у ніч проти 26 травня

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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Протиповітряна оборона України збила переважну кількість російських дронів під час атаки по Україні у ніч на 26 травня.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона України збила 233 російських дрони у ніч на 26 травня.
  • Противник здійснив комбінований удар, використовуючи 364 засоби повітряного нападу.
  • ППО успішно знищила 9 крилатих ракет Х-101 та 288 ворожих БпЛА типу Shahed.

ППО звітувала про збиття 233 дронів РФ

У ніч на 26 травня (із 20.15 25 травня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника:

  • 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область);

  • 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Звіт ППО

233 — збито вогневими засобами ураження, 55 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

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