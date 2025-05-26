Воздушные силы ВСУ отчитались о боевой работе в ночь на 26 мая

Противовоздушная оборона Украины сбила подавляющее количество российских дронов во время атаки по Украине в ночь на 26 мая.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины сбила 233 российских дрона в ночь на 26 мая, отразив комбинированный удар врага с использованием 364 средств воздушного нападения.
- Были уничтожены 9 крылатых ракет Х-101 и 288 враждебных БпЛА типа Shahed.
- Противовоздушная оборона Украины активно применяла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и другие средства для отражения нападения противника.
ПВО отчитывалось о сбитии 233 дронов РФ
В ночь на 26 мая (с 20.15 25 мая) противник нанес комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника:
9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Саратовская область);
355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях.
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