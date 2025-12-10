Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 50 цілей
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 50 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття російської атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 9-10 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони успішно відбили російську атаку на українські міста за допомогою авіації та інших засобів.
  • Попри це, відомо про влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Нова атака армії РФ почалася ще об 18:00 9 грудня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– РФ, Чауда — ТОТ АР Криму.

Варто також зазначити, що близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтверджують, що відбулося влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

