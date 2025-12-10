Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 50 цілей

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 9-10 грудня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони успішно відбили російську атаку на українські міста за допомогою авіації та інших засобів.
- Попри це, відомо про влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.
ППО звітує про відбиття російської атаки
Нова атака армії РФ почалася ще об 18:00 9 грудня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– РФ, Чауда — ТОТ АР Криму.
Варто також зазначити, що близько 50 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтверджують, що відбулося влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.
