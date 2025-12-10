Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 50 целей

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 9-10 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно уничтожить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны успешно отразили российскую атаку на украинские города с помощью авиации и других средств.
- Несмотря на это, известно о падении 29 ударных БПЛА на 7 локациях.
ПВО отчитывается об отражении российской атаки
Новая атака армии РФ началась еще в 18:00 9 декабря.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-РФ, Чауда — ТОТ АР Крыма.
Следует также отметить, что около 50 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтверждают, что произошло попадание 29 ударных БПЛА на 7 локациях.
