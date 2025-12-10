Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 50 целей
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 50 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении российской атаки
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 9-10 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно уничтожить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны успешно отразили российскую атаку на украинские города с помощью авиации и других средств.
  • Несмотря на это, известно о падении 29 ударных БПЛА на 7 локациях.

ПВО отчитывается об отражении российской атаки

Новая атака армии РФ началась еще в 18:00 9 декабря.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-РФ, Чауда — ТОТ АР Крыма.

Следует также отметить, что около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтверждают, что произошло попадание 29 ударных БПЛА на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

