Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту рф ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати.