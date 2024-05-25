Як заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, наразі Україна виходить на новий етап війни, на якому розпочнеться повна домінація безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями.
Україна здійснює ще один технологічний ривок
Шеф української розвідки поділився результатами роботи ГУР під час форуму United24.
Окрім того, він описав наслідки використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.
Як зазначив Кирило Буданов, не можна заперечувати той факт, що вказана техніка працює й дає можливість швидко нищити сили ворога.
Процес модернізації української зброї не зупиняється
Очільник української розвідки звернув увагу на те, що наразі триває процес удосконалення роботизованих морських платформ.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про покращення систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― завдання ударів по узбережжях.
Окрім того, глава ГУР додав, що він та його команда мають намір знищити увесь Чорноморський флот РФ.
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