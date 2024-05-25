Повна домінація. Буданов анонсував новий прорив у війні проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повна домінація. Буданов анонсував новий прорив у війні проти РФ

ГУР
Кирило Буданов

Як заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, наразі Україна виходить на новий етап війни, на якому розпочнеться повна домінація безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями.

Україна здійснює ще один технологічний ривок

Шеф української розвідки поділився результатами роботи ГУР під час форуму United24.

Окрім того, він описав наслідки використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.

 Як зазначив Кирило Буданов, не можна заперечувати той факт, що вказана техніка працює й дає можливість швидко нищити сили ворога.

Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту рф ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

Процес модернізації української зброї не зупиняється

Очільник української розвідки звернув увагу на те, що наразі триває процес удосконалення роботизованих морських платформ.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про покращення систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― завдання ударів по узбережжях.

 З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку, — наголосив Кирило Буданов.

Окрім того, глава ГУР додав, що він та його команда мають намір знищити увесь Чорноморський флот РФ.

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