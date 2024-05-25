Полная доминация. Буданов анонсировал новый прорыв в войне против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Полная доминация. Буданов анонсировал новый прорыв в войне против РФ

ГУР
Кирилл Буданов
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Как заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Украина выходит на новый этап войны, на котором начнется полная доминация безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями.

Украина совершает еще один технологический рывок

Шеф украинской разведки поделился результатами работы ГУР во время форума United24.

Кроме того, он описал последствия использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.

Как отметил Кирилл Буданов, нельзя отрицать тот факт, что указанная техника работает и позволяет быстро уничтожать силы врага.

Люди дают результат, работающий на этой технике. Треть уничтоженного боевого потенциала Черноморского флота России – это максимально приличный показатель. И все это благодаря труду каждого из вас – без вас этого бы не было. Я еще раз хочу вас за это поблагодарить.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Процесс модернизации украинского оружия не останавливается

Глава украинской разведки обратил внимание на то, что сейчас идет процесс усовершенствования роботизированных морских платформ.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об улучшении систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также – нанесении ударов по побережьям.

Появляются новые технологии. Со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и т.д. Это точно путь развития, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава ГУР добавил, что он и его команда намерены уничтожить весь Черноморский флот РФ.

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