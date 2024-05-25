Как заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, Украина выходит на новый этап войны, на котором начнется полная доминация безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями.
Украина совершает еще один технологический рывок
Шеф украинской разведки поделился результатами работы ГУР во время форума United24.
Кроме того, он описал последствия использования ударных безэкипажных морских платформ и рассказал о перспективах их развития.
Как отметил Кирилл Буданов, нельзя отрицать тот факт, что указанная техника работает и позволяет быстро уничтожать силы врага.
Процесс модернизации украинского оружия не останавливается
Глава украинской разведки обратил внимание на то, что сейчас идет процесс усовершенствования роботизированных морских платформ.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет об улучшении систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также – нанесении ударов по побережьям.
Глава ГУР добавил, что он и его команда намерены уничтожить весь Черноморский флот РФ.
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