"Повна фігня". У МЗС України відреагували на нову вимогу Росії

У Міністерстві закордонних справ відповіли на цинічну вимогу офіційної Москви щодо скасування обіцянки НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни.
Головні тези:
- Україну не злякала нова цинічна вимога Росії.
- Країна буде й надалі робити все можливе, щоб стати членом Альянсу.
- Зеленський вказав, що все залежить від готовності президента США підтримати вступ України в НАТО.
Україну не вразила нова вигадка РФ
З заявою з цього приводу виступив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.
Він відповів на вимогу РФ відмовитися від вступу в НАТО, який був обіцяний Києву у декларації Бухарестського саміту у 2008 році, для врегулювання російсько-української війни.
Тихий також вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що Росія веде загарбницьку війну в центрі Європі.
Зеленський пояснив, хто може допомогти Україні вступити в НАТО
Нещодавно глава держави дав зрозуміти, що саме від американського лідера Дональда Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.
Він офіційно підтвердив, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.
Як зазначив український лідер, він та його команда продовжують боротися за гарантії безпеки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-