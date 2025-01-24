"Повна фігня". У МЗС України відреагували на нову вимогу Росії
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Політика
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"Повна фігня". У МЗС України відреагували на нову вимогу Росії

МЗС України
Тихий

У Міністерстві закордонних справ відповіли на цинічну вимогу офіційної Москви щодо скасування обіцянки НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни.

Головні тези:

  • Україну не злякала нова цинічна вимога Росії.
  • Країна буде й надалі робити все можливе, щоб стати членом Альянсу.
  • Зеленський вказав, що все залежить від готовності президента США підтримати вступ України в НАТО.

Україну не вразила нова вигадка РФ

З заявою з цього приводу виступив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.

Він відповів на вимогу РФ відмовитися від вступу в НАТО, який був обіцяний Києву у декларації Бухарестського саміту у 2008 році, для врегулювання російсько-української війни.

Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Речник МЗС України

Тихий також вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, що Росія веде загарбницьку війну в центрі Європі.

Її окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах. Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії, — додав речник.

Зеленський пояснив, хто може допомогти Україні вступити в НАТО

Нещодавно глава держави дав зрозуміти, що саме від американського лідера Дональда Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.

Він офіційно підтвердив, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

Проте все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО — ми не будемо в НАТО.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, він та його команда продовжують боротися за гарантії безпеки.

Ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують.

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