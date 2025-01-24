"Полная фигня". В МИД Украины отреагировали на новое требование России

В Министерстве иностранных дел ответили на циничное требование официальной Москвы об отмене обещания НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны.
Главные тезисы
- Украину не испугало новое циничное требование России.
- Страна будет и дальше делать все возможное, чтобы стать членом Альянса.
- Зеленский отметил, что все зависит от готовности президента США поддержать вступление Украины в НАТО.
Украину не напугала новая выдумка РФ
С заявлением по этому поводу выступил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.
Он ответил на требование РФ отказаться от вступления в НАТО, которое было обещано Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, для урегулирования российско-украинской войны.
Тихий в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что Россия ведет захватническую войну в центре Европы.
Зеленский объяснил, кто может помочь Украине вступить в НАТО
Недавно глава государства дал понять, что именно от американского лидера Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.
Он официально подтвердил, что четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.
Как отметил украинский лидер, он и его команда продолжают сражаться за гарантии безопасности.
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