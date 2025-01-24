"Полная фигня". В МИД Украины отреагировали на новое требование России

В Министерстве иностранных дел ответили на циничное требование официальной Москвы об отмене обещания НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны.

Украину не напугала новая выдумка РФ

С заявлением по этому поводу выступил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.

Он ответил на требование РФ отказаться от вступления в НАТО, которое было обещано Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, для урегулирования российско-украинской войны.

Ой, ну что вы, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу Георгий Тихий Спикер МИД Украины

Тихий в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что Россия ведет захватническую войну в центре Европы.

Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России, — добавил спикер. Поделиться

Зеленский объяснил, кто может помочь Украине вступить в НАТО

Недавно глава государства дал понять, что именно от американского лидера Дональда Трампа зависит, станет ли Украина членом НАТО.

Он официально подтвердил, что четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

Однако все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, он и его команда продолжают сражаться за гарантии безопасности.