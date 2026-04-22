Позиція України на фронті наразі є найсильнішою за останній рік

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на те, що станом на сьогодні позиція на полі бою для Сил оборони є найсильнішою і найміцнішою за весь останній рік. На це впливають одразу кілька факторів.
Головні тези:
- ЗСУ змогли нівелювати перевагу армії РФ в живій силі.
- Асиметричні атаки також суттєво знесилюють країну-агресорку.
Сибіга розповів про новий успіх України
Як зазначив шеф української дипломатії, завдяки активному застосуванню дронів Силами оборони вдалося нівелювати перевагу армії РФ в особовому складі.
Глава МЗС звернув увагу на те, що позбавлення ворога ключового козиря автоматично посилює переговорні позиції України.
Не можна також ігнорувати ще один важливий фактор, а саме закриття українського неба.
За словами Андрія Сибіги, "нова геополітична сила” нашої армії полягає у тому, що є можливість збивати до 90% ворожих засобів ураження.
За словами міністра, це одразу викликало реакцію з боку офіційної Москви — у команді Путіна почали погрожувати німцям та іншим європейським націям ударами по місцях виготовлення дронів.
