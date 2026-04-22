Позиція України на фронті наразі є найсильнішою за останній рік

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на те, що станом на сьогодні позиція на полі бою для Сил оборони є найсильнішою і найміцнішою за весь останній рік. На це впливають одразу кілька факторів.

Сибіга розповів про новий успіх України

Як зазначив шеф української дипломатії, завдяки активному застосуванню дронів Силами оборони вдалося нівелювати перевагу армії РФ в особовому складі.

Глава МЗС звернув увагу на те, що позбавлення ворога ключового козиря автоматично посилює переговорні позиції України.

Не можна також ігнорувати ще один важливий фактор, а саме закриття українського неба.

За словами Андрія Сибіги, "нова геополітична сила” нашої армії полягає у тому, що є можливість збивати до 90% ворожих засобів ураження.

Третім чинником Сибіга назвав асиметричні атаки, які є дієвими і позбавляють ворога можливостей. Він також навів приклад: у Німеччині завдяки відгукам українських воїнів одне з підприємств змогло у вісім разів збільшити виробництво наземних дронів.

За словами міністра, це одразу викликало реакцію з боку офіційної Москви — у команді Путіна почали погрожувати німцям та іншим європейським націям ударами по місцях виготовлення дронів.