Позиція України на фронті наразі є найсильнішою за останній рік
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на те, що станом на сьогодні позиція на полі бою для Сил оборони є найсильнішою і найміцнішою за весь останній рік. На це впливають одразу кілька факторів.

Головні тези:

  • ЗСУ змогли нівелювати перевагу армії РФ в живій силі.
  • Асиметричні атаки також суттєво знесилюють країну-агресорку.

Сибіга розповів про новий успіх України

Як зазначив шеф української дипломатії, завдяки активному застосуванню дронів Силами оборони вдалося нівелювати перевагу армії РФ в особовому складі.

Глава МЗС звернув увагу на те, що позбавлення ворога ключового козиря автоматично посилює переговорні позиції України.

Не можна також ігнорувати ще один важливий фактор, а саме закриття українського неба.

За словами Андрія Сибіги, "нова геополітична сила” нашої армії полягає у тому, що є можливість збивати до 90% ворожих засобів ураження.

Третім чинником Сибіга назвав асиметричні атаки, які є дієвими і позбавляють ворога можливостей. Він також навів приклад: у Німеччині завдяки відгукам українських воїнів одне з підприємств змогло у вісім разів збільшити виробництво наземних дронів.

За словами міністра, це одразу викликало реакцію з боку офіційної Москви — у команді Путіна почали погрожувати німцям та іншим європейським націям ударами по місцях виготовлення дронів.

