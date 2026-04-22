Позиция Украины на фронте сейчас самая сильная за последний год
Сибига рассказал о новом успехе Украины
Источник:  LB.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал на то, что по состоянию на сегодняшний день позиция на поле боя для Сил обороны является самой сильной за весь последний год. На это влияют сразу несколько факторов.

Главные тезисы

  • ВСУ смогли нивелировать преимущество армии РФ в живой силе.
  • Ассиметричные атаки также существенно обессиливают страну-агрессорку.

Как отметил шеф украинской дипломатии, благодаря активному применению дронов Силами обороны удалось нивелировать преимущество армии РФ в личном составе.

Глава МИД обратил внимание на то, что лишение врага ключевого козыря автоматически усуливает переговорные позиции Украины.

Нельзя также игнорировать еще один немаловажный фактор, а именно закрытие украинского неба.

По словам Андрея Сибиги, "новая геополитическая сила" нашей армии заключается в том, что есть возможность сбивать до 90% вражеских средств поражения.

Третьим фактором Сибига назвал асимметричные атаки, которые являются действенными и лишают врага возможностей. Он также привел пример: в Германии благодаря отзывам украинских воинов одно из предприятий смогло в восемь раз увеличить производство наземных дронов.

По словам министра, это сразу вызвало реакцию со стороны официальной Москвы — в команде Путина начали угрожать немцам и другим европейским нациям ударами по местам изготовления дронов.

