Украинские воины ликвидировали еще 1140 российских оккупантов
Украинские воины ликвидировали еще 1140 российских оккупантов

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1519 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 231 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 321 450 (+1 140) человек

  • танков — 11 885 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 436 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 40 516 (+38) ед.

  • РСЗО — 1 749 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1350 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) ед.

  • крылатые ракеты — 4 549 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 90 925 (+162) ед.

  • специальная техника — 4132 (+0) ед.

Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросив 287 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 7067 дронов-камикадзе и осуществил 2810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 65 из реактивных систем залпового огня.

