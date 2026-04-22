Украинские воины ликвидировали еще 1140 российских оккупантов

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1519 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 231 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 321 450 (+1 140) человек
танков — 11 885 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 436 (+7) ед.
артиллерийских систем — 40 516 (+38) ед.
РСЗО — 1 749 (+0) ед.
средства ПВО — 1350 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 251 489 (+1 026) ед.
крылатые ракеты — 4 549 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 90 925 (+162) ед.
специальная техника — 4132 (+0) ед.
Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросив 287 управляемых авиабомб.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-