Українські воїни ліквідували ще 1140 російських окупантів
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 7 районів зосередження живої сили і пункт управління БпЛА армії РФ.

  • Почався 1519 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 231 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 22 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 321 450 (+1 140) осіб

  • танків — 11 885 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 436 (+7) од.

  • артилерійських систем — 40 516 (+38) од.

  • РСЗВ — 1 749 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 350 (+0) од.

  • літаків  — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 251 489 (+1 026) од.

  • крилаті ракети  — 4 549 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 90 925 (+162) од.

  • спеціальна техніка — 4 132 (+0) од.

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 7067 дронів–камікадзе та здійснив 2810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 — із реактивних систем залпового вогню.

