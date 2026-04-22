Українські воїни ліквідували ще 1140 російських окупантів

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 7 районів зосередження живої сили і пункт управління БпЛА армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1519 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 231 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 22 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 321 450 (+1 140) осіб
танків — 11 885 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 436 (+7) од.
артилерійських систем — 40 516 (+38) од.
РСЗВ — 1 749 (+0) од.
засоби ППО — 1 350 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 251 489 (+1 026) од.
крилаті ракети — 4 549 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 90 925 (+162) од.
спеціальна техніка — 4 132 (+0) од.
Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб.
