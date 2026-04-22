ППО підтвердила влучання 24 ударних російських дронів в Україні
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 21-22 квітня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 215 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати 189 із них.

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях.

ППО оголосила результати відбиття атаки РФ

За словами українських воїнів, російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 140 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають сили ППО.

