ППО підтвердила влучання 24 ударних російських дронів в Україні

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 21-22 квітня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 215 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати 189 із них.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття атаки РФ
За словами українських воїнів, російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 140 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-