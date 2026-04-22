ПВО подтвердила попадание 24 ударных российских дронов в Украине

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 21-22 апреля российские захватчики совершали атаку на Украину 215 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать 189 из них.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 24 ударных БПЛА на 13 локациях.
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
По словам украинских воинов, российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 140 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
