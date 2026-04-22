ПВО подтвердила попадание 24 ударных российских дронов в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Шахед
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 21-22 апреля российские захватчики совершали атаку на Украину 215 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать 189 из них.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 24 ударных БПЛА на 13 локациях.

ПВО объявила результаты отражения атаки РФ

По словам украинских воинов, российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 140 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть российские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают силы ПВО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выбрал новый дедлайн для захвата Донбасса
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Группа частной ПВО впервые сбила реактивный шахед РФ — видео
Михаил Федоров
шахед
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия била по Запорожью и Одессе — погиб мужчина, есть разрушения
ДСНС Украины
Атака РФ на Запорожье и Одессу – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?