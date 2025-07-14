ППО Білорусі знищила дрон РФ під час атаки по Україні — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО Білорусі знищила дрон РФ під час атаки по Україні — джерела

Гербера
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Джерело:  online.ua

У ніч проти 12 липня Росія масовано обстріляла Україну. Під час цієї атаки трапився незвичайний випадок: білоруські сили знищили російський ударний дрон “Гербера”. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у ГУР. 

Головні тези:

  • Білоруська армія вразила російський ударний дрон “Гербера” під час нападу РФ на Україну.
  • Вертоліт Мі-24 збив ворожий БпЛА під час контролю повітряного простору в Білорусі.
  • За даними української розвідки, в той момент над Білоруссю летіли щонайменше три російські безпілотники.

Білоруський вертоліт збив ударний дрон РФ, який летів в Україну

Вертоліт Мі-24 сил ППО Республіки Білорусь 12 липня атакував та знищив російський ударний БпЛА типу «Гербера», який летів у бік України.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона.

Повідомляється, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.

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