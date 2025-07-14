ПВО Беларуси уничтожила дрон РФ во время атаки по Украине — источники
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Беларуси уничтожила дрон РФ во время атаки по Украине — источники

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Источник:  online.ua

В ночь на 12 июля Россия массированно обстреляла Украину. Во время этой атаки произошел необычный случай: белорусские силы уничтожили российский ударный дрон Гербера. Об этом сообщили источники в ГУР.

Главные тезисы

  • Беларусские силы ПВО успешно уничтожили российский ударный дрон Гербера в ночь на 12 июля.
  • Инцидент произошел во время массированной атаки России на Украину, когда в воздушном пространстве Беларуси находились несколько российских беспилотников.
  • Вертолет Ми-24 белорусских сил ПВО сбил дрон, который направлялся в сторону Украины.

Беларусский вертолет сбил летящий в Украину ударный дрон РФ

Вертолет Ми-24 сил ПВО Республики Беларусь 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа «Гербера», летевший в сторону Украины.

Как сообщают источники в украинской разведке, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника.

Вертолет беларусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

Сообщается, что обломки сбитого БпЛА рухнули на территории Гомельской области.

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