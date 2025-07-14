ПВО Беларуси уничтожила дрон РФ во время атаки по Украине — источники

В ночь на 12 июля Россия массированно обстреляла Украину. Во время этой атаки произошел необычный случай: белорусские силы уничтожили российский ударный дрон Гербера. Об этом сообщили источники в ГУР.
Главные тезисы
- Беларусские силы ПВО успешно уничтожили российский ударный дрон Гербера в ночь на 12 июля.
- Инцидент произошел во время массированной атаки России на Украину, когда в воздушном пространстве Беларуси находились несколько российских беспилотников.
- Вертолет Ми-24 белорусских сил ПВО сбил дрон, который направлялся в сторону Украины.
Беларусский вертолет сбил летящий в Украину ударный дрон РФ
Вертолет Ми-24 сил ПВО Республики Беларусь 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа «Гербера», летевший в сторону Украины.
Как сообщают источники в украинской разведке, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника.
Вертолет беларусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.
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