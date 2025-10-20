ППО України відбила нічну повітряну атаку РФ — знешкоджено 38 дронів

Російська армія цієї ночі запустила по території України 60 ударних дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".
Головні тези:
- Українська протиповітряна оборона успішно знищила 38 дронів РФ.
- Не менш врахованими є балістичні ракети “Іскандер-М/KN-23” та інші ударні дрони, які були нейтралізовані військовими силами України.
Українська ППО знешкодила 38 дронів РФ у ніч проти 20 жовтня
У ніч на 20 жовтня противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.
