ППО знешкодила майже 290 повітряних цілей під час атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила майже 290 повітряних цілей під час атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Головні тези:

  • Повітряна оборона України знищила 288 ракет і дронів під час атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.
  • Силами радіотехнічних військ виявлено та збито 357 засобів повітряного нападу, включаючи різноманітні типи ракет і БпЛА.
  • Удари спрямовані з напрямків РФ, зокрема Курська, Міллерово, Шаталово, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

ППО збила 288 ракет і дронів РФ у ніч проти 16 жовтня

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет (28 із них — "балістика") та 320 БпЛА різних типів:

  • 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 200 із них — «шахеди»;

  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. — РФ;

  • 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. — рф);

  • 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. — рф);

  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

  • 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

