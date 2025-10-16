ППО знешкодила майже 290 повітряних цілей під час атаки РФ по Україні

У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

ППО збила 288 ракет і дронів РФ у ніч проти 16 жовтня

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет (28 із них — "балістика") та 320 БпЛА різних типів:

320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 200 із них — «шахеди»;

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. — РФ;

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. — рф);

2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. — рф);

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!