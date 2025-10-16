ППО знешкодила майже 290 повітряних цілей під час атаки РФ по Україні

У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Головні тези:
- Повітряна оборона України знищила 288 ракет і дронів під час атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.
- Силами радіотехнічних військ виявлено та збито 357 засобів повітряного нападу, включаючи різноманітні типи ракет і БпЛА.
- Удари спрямовані з напрямків РФ, зокрема Курська, Міллерово, Шаталово, Орел та Приморсько-Ахтарськ.
ППО збила 288 ракет і дронів РФ у ніч проти 16 жовтня
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет (28 із них — "балістика") та 320 БпЛА різних типів:
320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 200 із них — «шахеди»;
2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. — РФ;
26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. — рф);
2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. — рф);
7 керованих авіаційних ракет Х-59.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:
283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
5 керованих авіаційних ракет Х-59.
Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.
Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
