ППО знешкодила майже 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 13 жовтня Росія здійснила чергову атаку по території України, застосувавши 82 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.
Головні тези:
- У ніч на 13 жовтня ворожа атака з використанням 82 ударних безпілотників обурює ситуацію на території України.
- ППО відзвітувало про знешкодження майже 70 ворожих дронів, які вдиралася в українське небо з боку РФ.
- Атака триває, і сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
ППО звітувала про результати бойової роботи у ніч проти 13 жовтня
Атака РФ здійснювалась із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 апаратів становили саме ударні "Шахеди".
Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.
Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.
Атака триває — в українському небі все ще перебувають ворожі БпЛА. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
