ППО знешкодила майже 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 13 жовтня Росія здійснила чергову атаку по території України, застосувавши 82 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

ППО звітувала про результати бойової роботи у ніч проти 13 жовтня

Атака РФ здійснювалась із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 апаратів становили саме ударні "Шахеди".

За даними Повітряних сил, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України. Поширити

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

Звіт ППО

Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.