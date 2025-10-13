ППО знешкодила майже 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
ППО знешкодила майже 70 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
У ніч на 13 жовтня Росія здійснила чергову атаку по території України, застосувавши 82 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

Головні тези:

  • У ніч на 13 жовтня ворожа атака з використанням 82 ударних безпілотників обурює ситуацію на території України.
  • ППО відзвітувало про знешкодження майже 70 ворожих дронів, які вдиралася в українське небо з боку РФ.
  • Атака триває, і сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

ППО звітувала про результати бойової роботи у ніч проти 13 жовтня

Атака РФ здійснювалась із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 апаратів становили саме ударні "Шахеди".

За даними Повітряних сил, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

Звіт ППО

Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.

Атака триває — в українському небі все ще перебувають ворожі БпЛА. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

