ПВО обезвредила почти 70 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила почти 70 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 13 октября Россия совершила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дронов других типов.

Главные тезисы

  • Подробности ночной атаки РФ по Украине 13 октября и применение 82 ударных беспилотников.
  • ПВО успешно обезвредила почти 70 вражеских дронов, вторгавшихся на украинскую территорию.
  • Силы обороны Украины продолжают отражать атаку и призывают граждан соблюдать правила безопасности.

ПВО отчиталась о результатах боевой работы в ночь на 13 октября

Атака РФ осуществлялась по направлениям Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. Около 50 аппаратов составляли ударные "Шахеды".

По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

Отчет ПВО

В то же время, зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух местах.

Атака продолжается — в украинском небе все еще находятся враждебные БПЛА. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 154 из 183 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 87 беспилотников
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 405 дронов и 19 ракет во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?