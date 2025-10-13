ПВО обезвредила почти 70 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 13 октября Россия совершила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дронов других типов.

ПВО отчиталась о результатах боевой работы в ночь на 13 октября

Атака РФ осуществлялась по направлениям Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. Около 50 аппаратов составляли ударные "Шахеды".

По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

Отчет ПВО

В то же время, зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух местах.