ПВО обезвредила 405 дронов и 19 ракет во время новой атаки РФ

В течение ночи 9-10 октября российские захватчики совершили еще одну массированную атаку на территории Украины. В этот раз враг использовал ударные дроны, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов).