ПВО обезвредила 405 дронов и 19 ракет во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 405 дронов и 19 ракет во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия
В течение ночи 9-10 октября российские захватчики совершили еще одну массированную атаку на территории Украины. В этот раз враг использовал ударные дроны, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов).

Главные тезисы

  • Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
  • Произошли прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

Для нового воздушного нападения враг использовал:

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск — РФ, около 200 из них — "шахеды";

    • 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл. — РФ;

    • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. — РФ);

    • 12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. — РФ);

    • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

  • 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»;

  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

  • 9 крылатых ракет Искандер-К;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Кроме того, 4 вражеских ракет не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются).

и падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

