ПВО обезвредила 405 дронов и 19 ракет во время новой атаки РФ

В течение ночи 9-10 октября российские захватчики совершили еще одну массированную атаку на территории Украины. В этот раз враг использовал ударные дроны, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов).
Главные тезисы
- Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
- Произошли прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях.
Новая атака РФ на Украину — какие последствия
Для нового воздушного нападения враг использовал:
465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск — РФ, около 200 из них — "шахеды";
2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл. — РФ;
14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. — РФ);
12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. — РФ);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:
405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал»;
4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
9 крылатых ракет Искандер-К;
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Кроме того, 4 вражеских ракет не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
и падение сбитых (обломки) на 7 локациях.