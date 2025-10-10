ППО знешкодила 405 дронів і 19 ракет під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 405 дронів і 19 ракет під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Протягом ночі 9-10 жовтня російські загарбники здійснили ще одну масовану атаку на території України. Цього разу ворог використав ударні дрони, а також ракети повітряного та наземного базування. Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів).

Головні тези:

  • Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
  • Відбулися прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — які наслідки

Для нового повітряного нападу ворог використав:

  • 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 200 із них — «шахеди»;

    • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. — РФ;

    • 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. — РФ);

    • 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. — РФ);

    • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:

  • 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

  • 9 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

