ППО знешкодила 405 дронів і 19 ракет під час нової атаки РФ

Протягом ночі 9-10 жовтня російські загарбники здійснили ще одну масовану атаку на території України. Цього разу ворог використав ударні дрони, а також ракети повітряного та наземного базування. Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів).
Головні тези:
- Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
- Відбулися прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — які наслідки
Для нового повітряного нападу ворог використав:
465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 200 із них — «шахеди»;
2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. — РФ;
14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. — РФ);
12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. — РФ);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:
405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;
4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
9 крилатих ракет Іскандер-К;
1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).
та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.