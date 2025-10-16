ПВО обезвредила почти 290 воздушных целей во время атаки РФ по Украине

В ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

ПВО сбила 288 ракет и дронов РФ в ночь на 16 октября

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения — 37 ракет (28 из них — "баллистика") и 320 БпЛА разных типов:

320 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, около 200 из них — "шахеды";

2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской обл. — РФ;

26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. — РФ);

2 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская. — Рф);

7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей:

283 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того (по состоянию на 10:00), 18 вражеских ракет локационно потеряны, информация уточняется.

Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Основное направление удара — Полтавщина и Харьковщина.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!