ПВО Украины отразила ночную воздушную атаку РФ — обезврежено 38 дронов
Украина
ПВО Украины отразила ночную воздушную атаку РФ — обезврежено 38 дронов

Российская армия этой ночью запустила по территории Украины 60 ударных дронов и три баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23".

  • Украинская ПВО успешно отразила ночную воздушную атаку Российской армии, уничтожив 38 дронов.
  • Российские баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" были успешно нейтрализованы военными силами Украины.
  • Противник запустил 60 ударных дронов и 3 баллистические ракеты, однако большинство из них были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

Украинская ПВО обезвредила 38 дронов РФ в ночь на 20 октября

В ночь на 20 октября противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из ТОТ Крыма.

А также 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов из четырех направлений. Около 40 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.

