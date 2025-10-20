ПВО Украины отразила ночную воздушную атаку РФ — обезврежено 38 дронов

Российская армия этой ночью запустила по территории Украины 60 ударных дронов и три баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23".

Украинская ПВО обезвредила 38 дронов РФ в ночь на 20 октября

В ночь на 20 октября противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из ТОТ Крыма.

А также 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов из четырех направлений. Около 40 из них — "Шахеды". Поделиться

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.