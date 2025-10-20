ПВО Украины отразила ночную воздушную атаку РФ — обезврежено 38 дронов

Российская армия этой ночью запустила по территории Украины 60 ударных дронов и три баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23".
В ночь на 20 октября противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из ТОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях.
