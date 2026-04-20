ППО України збила 113 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

У ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну 142 дронами, серед яких були й реактивні "Шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити більшість безпілотників, проте є 28 влучань.
Головні тези:
- Під час нічної атаки РФ на Україну 20 квітня було застосовано 142 дрони, в тому числі реактивні “Шахеди”.
- Силам ППО вдалося забезпечити безпеку країни та збити 113 ворожих БпЛА на різних локаціях.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 20 квітня
Ворожа атака розпочалася ще о 18:00 19 квітня.
Російські окупанти застосували 142 ударні БпЛА типу "Шахед" (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.
Запуски здійснювалися з восьми напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також ТОТ Донецьк і Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 113 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
