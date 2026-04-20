Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины сбила 113 воздушных целей во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину 142 дронами, среди которых были и реактивные "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить большинство беспилотников, однако есть 28 попаданий.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины сбили 113 враждебных дронов, включая реактивные 'Шахеды', в ходе ночной атаки от российских оккупантов.
  • Общее количество ударных БПЛА составило 142, с запусками по восьми различным направлениям.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 20 апреля

Вражеская атака началась еще в 18:00 19 апреля.

Российские оккупанты применили 142 ударных БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски осуществлялись по восьми направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также ТОТ Донецк и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 100 дронов в украинском небе были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 113 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Группа частной ПВО впервые сбила реактивный шахед РФ — видео
Михаил Федоров
шахед
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО заявила об обезвреживании 190 дронов РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО ликвидировала 203 цели во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?