ПВО Украины сбила 113 воздушных целей во время ночной атаки РФ

В ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали Украину 142 дронами, среди которых были и реактивные "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить большинство беспилотников, однако есть 28 попаданий.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины сбили 113 враждебных дронов, включая реактивные 'Шахеды', в ходе ночной атаки от российских оккупантов.
- Общее количество ударных БПЛА составило 142, с запусками по восьми различным направлениям.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 20 апреля
Вражеская атака началась еще в 18:00 19 апреля.
Российские оккупанты применили 142 ударных БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
Запуски осуществлялись по восьми направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также ТОТ Донецк и Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 113 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
