ППО України збила 35 ракет і 665 дронів РФ за тиждень

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки за останній тиждень. Загалом знищено 700 засобів повітряного нападу армії РФ.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки збитих ракет і дронів РФ за останній тиждень - загалом 700 засобів повітряного нападу.
- Відомо, що українська протиповітряна оборона збила 35 ракет та 665 дронів, включаючи крилаті ракети та розвідувальні дрони.
- Також за тиждень проведено понад 120 літаковильотів з вогневим ураженням, авіаційною підтримкою військ та повітряною розвідкою.
Повітряні сили ЗСУ збили 700 російських дронів і ракет за тиждень
Військові розповіли, що протягом тижня з 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника.
Серед них:
25 крилатих ракет Х-101;
8 крилатих ракет Калібр;
1 крилату ракету Іскандер-К;
1 керовану авіаційну ракету Х-59;
520 ударних дронів типу Shahed;
39 розвідувальних дронів;
106 дронів інших типів.
Крім того, за останній тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів на:
вогневе ураження та авіаційна підтримка військ — 44;
винищувальне авіаційне прикриття — 80;
повітряна розвідка — 21.
Військові розповіли, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів, в результаті чого було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
Водночас за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:
1029 розвідувальних вильотів БПЛА;
105 скидів та удари FPV-дронами.
Внаслідок чого ліквідовано:
до 70 осіб живої сили;
спеціальну техніку;
20 укриттів та позицій противника.
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