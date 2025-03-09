ППО України збила 35 ракет і 665 дронів РФ за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України збила 35 ракет і 665 дронів РФ за тиждень

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки за останній тиждень. Загалом знищено 700 засобів повітряного нападу армії РФ.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки збитих ракет і дронів РФ за останній тиждень - загалом 700 засобів повітряного нападу.
  • Відомо, що українська протиповітряна оборона збила 35 ракет та 665 дронів, включаючи крилаті ракети та розвідувальні дрони.
  • Також за тиждень проведено понад 120 літаковильотів з вогневим ураженням, авіаційною підтримкою військ та повітряною розвідкою.

Повітряні сили ЗСУ збили 700 російських дронів і ракет за тиждень

Військові розповіли, що протягом тижня з 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника.

Серед них:

  • 25 крилатих ракет Х-101;

  • 8 крилатих ракет Калібр;

  • 1 крилату ракету Іскандер-К;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

  • 520 ударних дронів типу Shahed;

  • 39 розвідувальних дронів;

  • 106 дронів інших типів.

Крім того, за останній тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів на:

  • вогневе ураження та авіаційна підтримка військ — 44;

  • винищувальне авіаційне прикриття — 80;

  • повітряна розвідка — 21.

Військові розповіли, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів, в результаті чого було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Водночас за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:

  • 1029 розвідувальних вильотів БПЛА;

  • 105 скидів та удари FPV-дронами.

Внаслідок чого ліквідовано:

  • до 70 осіб живої сили;

  • спеціальну техніку;

  • 20 укриттів та позицій противника.

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