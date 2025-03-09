ПВО Украины сбило 35 ракет и 665 дронов РФ за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины сбило 35 ракет и 665 дронов РФ за неделю

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. В общей сложности уничтожено 700 средств воздушного нападения армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинская противовоздушная оборона сбила 35 ракет и 665 дронов России за неделю, что стало частью общего уничтожения 700 средств воздушного нападения армии РФ.
  • Воздушные силы ВСУ провели более 120 самолетов вылетов с огневым поражением, авиационной поддержкой войск и воздушной разведкой за последнюю неделю.
  • Среди уничтоженных налетных средств врага были крылатые ракеты и различные типы дронов, включая Shahed и другие модели, а также управляемые авиационные ракеты.

Воздушные силы ВСУ сбили 700 российских дронов и ракет за неделю

Военные рассказали, что за неделю с 3 по 9 марта противовоздушной обороной сбито 700 средств воздушного нападения противника.

Среди них:

  • 25 крылатых ракет Х-101;

  • 8 крылатых ракет Калибр;

  • 1 крылатую ракету Искандер-К;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;

  • 520 ударных дронов типа Shahed;

  • 39 разведывательных дронов;

  • 106 дронов других типов.

Кроме того, за последнюю неделю тактическая авиация Воздушных сил совершила более 120 самолетов вылетов на:

  • огневое поражение и авиационная поддержка войск - 44;

  • истребительное авиационное прикрытие - 80;

  • воздушная разведка - 21.

Военные рассказали, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям бомбами и ракетами разных типов, в результате чего были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

В то же время за неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 1134 боевых вылета:

  • 1029 разведывательных вылетов БПЛА;

  • 105 сбросов и удары FPV-дронами.

В результате чего ликвидировано:

  • до 70 человек живой силы;

  • специальную технику;

  • 20 укрытий и позиций противника.

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