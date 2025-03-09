ПВО Украины сбило 35 ракет и 665 дронов РФ за неделю

Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. В общей сложности уничтожено 700 средств воздушного нападения армии РФ.
Главные тезисы
- Украинская противовоздушная оборона сбила 35 ракет и 665 дронов России за неделю, что стало частью общего уничтожения 700 средств воздушного нападения армии РФ.
- Воздушные силы ВСУ провели более 120 самолетов вылетов с огневым поражением, авиационной поддержкой войск и воздушной разведкой за последнюю неделю.
- Среди уничтоженных налетных средств врага были крылатые ракеты и различные типы дронов, включая Shahed и другие модели, а также управляемые авиационные ракеты.
Воздушные силы ВСУ сбили 700 российских дронов и ракет за неделю
Военные рассказали, что за неделю с 3 по 9 марта противовоздушной обороной сбито 700 средств воздушного нападения противника.
Среди них:
25 крылатых ракет Х-101;
8 крылатых ракет Калибр;
1 крылатую ракету Искандер-К;
1 управляемую авиационную ракету Х-59;
520 ударных дронов типа Shahed;
39 разведывательных дронов;
106 дронов других типов.
Кроме того, за последнюю неделю тактическая авиация Воздушных сил совершила более 120 самолетов вылетов на:
огневое поражение и авиационная поддержка войск - 44;
истребительное авиационное прикрытие - 80;
воздушная разведка - 21.
Военные рассказали, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям бомбами и ракетами разных типов, в результате чего были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.
В то же время за неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 1134 боевых вылета:
1029 разведывательных вылетов БПЛА;
105 сбросов и удары FPV-дронами.
В результате чего ликвидировано:
до 70 человек живой силы;
специальную технику;
20 укрытий и позиций противника.
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