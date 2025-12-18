ППО України збила 63 БпЛА під час нічної атаки РФ

У ніч на 18 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 82 ударних дрони. Силам ППО вдалося збити 63 ворожі безпілотники.
Головні тези:
- У ніч на 18 грудня українське ППО збило 63 безпілотники під час атаки з боку РФ.
- Атака відбувалася за участю 82 ударних дронів типу Shahed та інших безпілотників із різних напрямків Росії.
- Повітряні сили та зенітні ракетні війська успішно відбили напад ворога, знищивши значну кількість ворожих дронів.
ППО збила 63 дрони РФ у ніч проти 18 грудня
За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 17 грудня до ранку 18 грудня росіяни атакували 82 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 50 із них — "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
