ПВО Украины сбила 63 БпЛА во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины сбила 63 БпЛА во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь на 18 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 82 ударных дрона. Силам ПВО удалось сбить 63 вражеских беспилотника.

Главные тезисы

  • Украинское ПВО сбило 63 вражеских беспилотника в ночь на 18 декабря, в результате атаки России.
  • Воздушные силы и зенитные ракетные войска успешно отразили нападение с враждебными дронами различных типов.
  • Около 50 из сбитых дронов принадлежали к типу Shahed, Гербера и других моделей.

ПВО сбила 63 дрона РФ в ночь на 18 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 17 декабря до утра 18 декабря россияне атаковали 82 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ. Около 50 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — предупреждают Воздушные силы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 110 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отразила новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила более 130 дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 37 целей во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение РФ и Украины — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?