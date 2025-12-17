ПВО обезвредила 37 целей во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 16-17 декабря российские захватчики совершали нападение 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.
Воздушное сражение РФ и Украины — что известно
Новая вражеская атака началась еще в 18.00 16 декабря.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Гвардейское — ТОТ АР Крыма.
Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
