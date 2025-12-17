ПВО обезвредила 37 целей во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила 37 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение РФ и Украины — что известно
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 16-17 декабря российские захватчики совершали нападение 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.

Воздушное сражение РФ и Украины — что известно

Новая вражеская атака началась еще в 18.00 16 декабря.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Итого — к победе! — призывают украинские защитники.

