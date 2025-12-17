ППО знешкодила 37 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 37 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ та України - що відомо
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 16-17 грудня російські загарбники здійснювали напад 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів .

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Повітряний бій РФ та України — що відомо

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 16 грудня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське — ТОТ АР Криму.

Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

