ППО знешкодила 37 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 16-17 грудня російські загарбники здійснювали напад 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів .
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Повітряний бій РФ та України — що відомо
Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 16 грудня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
