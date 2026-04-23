ППО України знешкодила 139 БпЛА під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 22 квітня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 23 квітня

З 18:00 22 квітня росіяни атакували 155 ударними БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, і близько 100 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 23 квітня ППО збила / подавила 139 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 11 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.