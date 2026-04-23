ППО України знешкодила 139 БпЛА під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 22 квітня.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України знешкодила 139 з 155 безпілотників в ході нічної атаки Росії.
- Бойові дії включали захист від ударних БПЛА типу Shahed, Гербера та інших, що надходили з різних напрямків.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 23 квітня
З 18:00 22 квітня росіяни атакували 155 ударними БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, і близько 100 із них — типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 23 квітня ППО збила / подавила 139 дронів на півночі, півдні та сході України.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
