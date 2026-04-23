ППО України знешкодила 139 БпЛА під час нічної атаки РФ
ППО України знешкодила 139 БпЛА під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 22 квітня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 23 квітня

З 18:00 22 квітня росіяни атакували 155 ударними БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, і близько 100 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 23 квітня ППО збила / подавила 139 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 11 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

