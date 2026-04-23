ПВО Украины обезвредила 139 БпЛА во время ночной атаки РФ
ПВО Украины обезвредила 139 БпЛА во время ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны обезвредили 139 из 155 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 22 апреля.

Главные тезисы

  • 139 из 155 атакующих беспилотников были обезврежены силами ПВО Украины во время ночной атаки России.
  • Боевые действия включали защиту от различных типов ударных БПЛА, направленных из разных районов.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 23 апреля

С 18:00 22 апреля россияне атаковали 155 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, и около 100 из них — типа Sha.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 23 апреля ПВО сбила/подавила 139 дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 11 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

