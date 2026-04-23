ПВО Украины обезвредила 139 БпЛА во время ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны обезвредили 139 из 155 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 22 апреля.
Главные тезисы
- 139 из 155 атакующих беспилотников были обезврежены силами ПВО Украины во время ночной атаки России.
- Боевые действия включали защиту от различных типов ударных БПЛА, направленных из разных районов.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 23 апреля
С 18:00 22 апреля россияне атаковали 155 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, и около 100 из них — типа Sha.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 23 апреля ПВО сбила/подавила 139 дронов на севере, юге и востоке Украины.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-