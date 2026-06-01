ППО України знешкодила 228 безпілотників РФ під час нічного повітряного бою

Сили протиповітряної оборони знешкодили 228 із 265 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 31 травня.
Головні тези:
- ППО України знешкодила 228 із 265 безпілотників, що були використані для атаки РФ на Україну.
- Бойові дії відбувались у ніч з 31 травня на 1 червня, за участю різних військових підрозділів.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 1 червня
З 18:00 неділі, 31 травня, росіяни атакували 265 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 8:00 понеділка, 1 червня, ППО збили / подавили 228 дронів на півночі, півдні та сході України.
Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.
