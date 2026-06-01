ПВО Украины обезвредила 228 беспилотников РФ во время ночного воздушного боя

Силы противовоздушной обороны обезвредили 228 из 265 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 31 мая.
Главные тезисы
- ПВО Украины смогла успешно обезвредить 228 беспилотников, направленных на территорию страны со стороны России.
- В ходе ночного воздушного боя принимали участие различные военные подразделения, среди которых авиация, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 1 июня
С 18:00 воскресенья, 31 мая, россияне атаковали 265 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарское (РФ), Гвардий.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:00 понедельника, 1 июня, ПВО сбили/подавили 228 дронов на севере, юге и востоке Украины.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.
