ПВО Украины обезвредила 228 беспилотников РФ во время ночного воздушного боя
Силы противовоздушной обороны обезвредили 228 из 265 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 31 мая.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 1 июня

С 18:00 воскресенья, 31 мая, россияне атаковали 265 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарское (РФ), Гвардий.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 понедельника, 1 июня, ПВО сбили/подавили 228 дронов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

