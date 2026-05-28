ПВО сбила 138 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Противовоздушная оборона Украины обезвредила 138 беспилотников в РФ в ночь на 28 мая.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 28 мая

В ночь на 28 мая (с 18:30 27 мая) противник атаковал аэробалистической ракетой "Кинжал" (район пуска — воздушное пространство Липецкой обл.) и 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и Курил, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ., Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

