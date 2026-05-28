ПВО сбила 138 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Противовоздушная оборона Украины обезвредила 138 беспилотников в РФ в ночь на 28 мая.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины отразила ночную атаку российских дронов, сбив более 100 вражеских аппаратов.
  • В бою принимали участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы из Сил обороны Украины.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 28 мая

В ночь на 28 мая (с 18:30 27 мая) противник атаковал аэробалистической ракетой "Кинжал" (район пуска — воздушное пространство Липецкой обл.) и 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и Курил, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ., Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание аэробалистической ракеты Кинжал и 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

