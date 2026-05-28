ППО збила 138 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Протиповітряна оборона України знешкодила 138 безпілотникв РФ у ніч проти 28 травня.

У ніч на 28 травня (з 18:30 27 травня) противник атакував аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску — повітряний простір Липецької обл.) та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

