ППО збила 138 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Протиповітряна оборона України знешкодила 138 безпілотникв РФ у ніч проти 28 травня.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України збила 138 ворожих дронів у ніч на 28 травня, у тому числі БпЛА типу Shahed, Гербера і Італмас.
- Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 28 травня
У ніч на 28 травня (з 18:30 27 травня) противник атакував аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску — повітряний простір Липецької обл.) та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети “Кинджал” та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
