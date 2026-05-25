ППО знешкодила 246 безпілотників під час нічних ударів РФ

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 25 травня

З 17:30 неділі, 24 травня, росіяни атакували Україну 262 ударними БПЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Поширити

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 25 травня, протиповітряна оборона збила / подавила 246 цілей на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 10 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на семи локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.