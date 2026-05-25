ППО знешкодила 246 безпілотників під час нічних ударів РФ
Сили протиповітряної оборони знешкодили 246 із 262 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 24 травня.

  • Атака здійснювалася за допомогою ударних БПЛА типу Shahed, реактивних, дронів-імітаторів та інших типів БПЛА з різних напрямків.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 25 травня

З 17:30 неділі, 24 травня, росіяни атакували Україну 262 ударними БПЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 25 травня, протиповітряна оборона збила / подавила 246 цілей на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 10 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на семи локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

