Сили оборони України уразили засоби ППО, склади БК та пункти управління армії РФ

21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема уражено зенітний ракетний комплекс “Оса” окупантів у місті Донецьк Донецької області.

Крім того уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області рф, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Серед іншого наші воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., рф).