Сили оборони України уразили засоби ППО, склади БК та пункти управління армії РФ
Сили оборони України уразили засоби ППО, склади БК та пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ підтвержив ураження складів боєприпасів, засобів ППО, пунктів управління та живої сили противника.

Головні тези:

  • Сили оборони України завдали уражень зенітному ракетному комплексу та пунктам управління ворожої армії.
  • Українські військові атакували склади боєприпасів та матеріально-технічні засоби окупантів.

Нова “бавовна” від Сил оборони України

21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів.

  • Зокрема уражено зенітний ракетний комплекс “Оса” окупантів у місті Донецьк Донецької області.

  • Крім того уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області рф, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

  • Серед іншого наші воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

  • Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.

  • Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., рф).

  • Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України.

