Сили оборони України уразили засоби ППО, склади БК та пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ підтвержив ураження складів боєприпасів, засобів ППО, пунктів управління та живої сили противника.
Головні тези:
- Сили оборони України завдали уражень зенітному ракетному комплексу та пунктам управління ворожої армії.
- Українські військові атакували склади боєприпасів та матеріально-технічні засоби окупантів.
Нова “бавовна” від Сил оборони України
21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів.
Зокрема уражено зенітний ракетний комплекс “Оса” окупантів у місті Донецьк Донецької області.
Крім того уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області рф, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.
Серед іншого наші воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.
Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.
Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., рф).
Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.
Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України.
