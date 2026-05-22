Силы обороны Украины поразили средства ПВО, склады БК и пункты управления армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили средства ПВО, склады БК и пункты управления армии РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов, средств ПВО, пунктов управления и живой силы противника.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно атаковали склады боеприпасов и средства ПВО вражеской армии.
  • Силы обороны Украины обрушились на пункты управления оккупантов, нанося значительный ущерб.

Новая "бавовна" от Сил обороны Украины

21 мая и в ночь на 22 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов российских оккупантов.

  • В частности, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в городе Донецк Донецкой области.

  • Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке на Донетчине и Теткино Курской области РФ, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.

  • Среди прочего наши воины били по пунктам управления БПЛА противника в Селидовом, Малиновке и Веселом Донецкой области.

  • Кроме того, поражен склад боеприпасов захватчиков в Великой Новоселке, состав материально-технических средств в Донецке Донецкой области, а также состав МТЗ в Ровеньках Луганской области.

  • Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Селидового, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном (Брянская обл., рф).

  • Поражены и переправы врага через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно.

Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала и пунктов управления армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение средств ПВО, РЛС и логистических объектов армии РФ
Генштаб ВСУ
РЛС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение оборонного предприятия и командных пунктов армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?