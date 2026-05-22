Силы обороны Украины поразили средства ПВО, склады БК и пункты управления армии РФ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов, средств ПВО, пунктов управления и живой силы противника.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно атаковали склады боеприпасов и средства ПВО вражеской армии.
- Силы обороны Украины обрушились на пункты управления оккупантов, нанося значительный ущерб.
Новая "бавовна" от Сил обороны Украины
21 мая и в ночь на 22 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов российских оккупантов.
В частности, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в городе Донецк Донецкой области.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке на Донетчине и Теткино Курской области РФ, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.
Среди прочего наши воины били по пунктам управления БПЛА противника в Селидовом, Малиновке и Веселом Донецкой области.
Кроме того, поражен склад боеприпасов захватчиков в Великой Новоселке, состав материально-технических средств в Донецке Донецкой области, а также состав МТЗ в Ровеньках Луганской области.
Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Селидового, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном (Брянская обл., рф).
Поражены и переправы врага через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно.
Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
