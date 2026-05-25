ПВО обезвредила 246 беспилотников во время ночных ударов РФ

Силы противовоздушной обороны обезвредили 246 из 262 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 24 мая.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины отразили атаку российских захватчиков, обезвредив 246 беспилотников из 262.
  • Боевая работа ПВО включала использование авиации, ЗРК, РЭБ и других средств защиты
  • Противовоздушная оборона продолжает действовать, оставаясь на боевом посту для обнаружения и уничтожения вражеских целей.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 25 мая

С 17:30 воскресенья, 24 мая, россияне атаковали Украину 262 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско (Горбера) оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 25 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 246 целей на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 10 ударных БПЛА на девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на семи локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

