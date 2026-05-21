ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 21 мая

С 18:00 среды, 20 мая, враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области (РФ), 116 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям:

Курск,

Брянск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск (РФ),

Гвардейское (временно оккупированные территории Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 21 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 109 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и пяти ударных БПЛА на пяти локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.