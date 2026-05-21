ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны обезвредили 109 из 116 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 20 мая.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны Украины сбили/подавили 109 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны в ходе ночной атаки.
- Было зафиксировано попадание баллистической ракеты и ударных беспилотных летательных аппаратов на пяти локациях.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 21 мая
С 18:00 среды, 20 мая, враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области (РФ), 116 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям:
Курск,
Брянск,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск (РФ),
Гвардейское (временно оккупированные территории Крыма).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 21 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 109 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-