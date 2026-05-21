ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 109 беспилотников во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 109 из 116 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 20 мая.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины сбили/подавили 109 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны в ходе ночной атаки.
  • Было зафиксировано попадание баллистической ракеты и ударных беспилотных летательных аппаратов на пяти локациях.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 21 мая

С 18:00 среды, 20 мая, враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области (РФ), 116 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям:

  • Курск,

  • Брянск,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск (РФ),

  • Гвардейское (временно оккупированные территории Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 21 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 109 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и пяти ударных БПЛА на пяти локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО заявляет об обезвреживании 180 целей во время атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
авиация ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО уничтожила и подавила131 цель во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 75 дронов во время дневной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ППО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?