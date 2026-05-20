ПВО обезвредила 75 дронов во время дневной атаки РФ

20 мая (с 08.30 по 17:00) оккупанты атаковали Украину 84 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, дронами-имитаторами типа «Пародия».

  • Украинское ПВО успешно нейтрализовало 75 вражеских дронов различных типов во время дневной атаки РФ 20 мая.
  • Противовоздушная оборона страны была осуществлена авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и беспилотными системами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 17.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа «Пародия» на востоке, севере и юге страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

