ПВО обезвредила 4 ракеты и 503 БпЛА РФ во время ночного воздушного боя
Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре крылатых ракеты "Искандер-К" и 503 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 17 мая.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно аннулировали 4 ракеты и 503 БПЛА, направленные на территорию Украины со стороны России.
  • Атака российских войск имела место вечером 17 мая, когда было зафиксировано 546 средств воздушного нападения.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 18 мая

С 18.00 17 мая россияне наносили комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Основным направлением удара стали Днепр и Днепропетровская область.

Также армия РФ атаковала Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.

Всего радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 546 средств воздушного нападения — 22 ракеты и 524 БПЛА:

  • 14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" (районы пусков — Ростовская область РФ, временно оккупированные территории Крыма);

  • восемь крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — временно оккупированные территории Крыма);

  • 524 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупирован Донецк, Гвардейское (временно оккупирован Крым).

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 понедельника, 18 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 507 целей — четыре ракеты и 503 беспилотника:

  • четыре крылатых ракеты "Искандер-К";

  • 503 враждебные БПЛА разных типов.

Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздухе несколько вражеских беспилотников.

