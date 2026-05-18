ПВО обезвредила 4 ракеты и 503 БпЛА РФ во время ночного воздушного боя

Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре крылатых ракеты "Искандер-К" и 503 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 17 мая.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 18 мая

С 18.00 17 мая россияне наносили комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Основным направлением удара стали Днепр и Днепропетровская область.

Также армия РФ атаковала Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.

Всего радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 546 средств воздушного нападения — 22 ракеты и 524 БПЛА:

14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" (районы пусков — Ростовская область РФ, временно оккупированные территории Крыма);

восемь крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — временно оккупированные территории Крыма);

524 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупирован Донецк, Гвардейское (временно оккупирован Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 понедельника, 18 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 507 целей — четыре ракеты и 503 беспилотника:

четыре крылатых ракеты "Искандер-К";

503 враждебные БПЛА разных типов.

Зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздухе несколько вражеских беспилотников.