ПВО обезвредила 4 ракеты и 503 БпЛА РФ во время ночного воздушного боя

Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре крылатых ракеты "Искандер-К" и 503 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 17 мая.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно аннулировали 4 ракеты и 503 БПЛА, направленные на территорию Украины со стороны России.
- Атака российских войск имела место вечером 17 мая, когда было зафиксировано 546 средств воздушного нападения.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 18 мая
С 18.00 17 мая россияне наносили комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.
Основным направлением удара стали Днепр и Днепропетровская область.
Также армия РФ атаковала Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.
Всего радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 546 средств воздушного нападения — 22 ракеты и 524 БПЛА:
14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" (районы пусков — Ростовская область РФ, временно оккупированные территории Крыма);
восемь крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — временно оккупированные территории Крыма);
524 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупирован Донецк, Гвардейское (временно оккупирован Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30 понедельника, 18 мая, противовоздушная оборона сбила/подавила 507 целей — четыре ракеты и 503 беспилотника:
четыре крылатых ракеты "Искандер-К";
503 враждебные БПЛА разных типов.
Атака продолжается, в воздухе несколько вражеских беспилотников.
