ППО знешкодила 4 ракети і 503 БпЛА РФ під час нічного повітряного бою
Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири крилаті ракети "Іскандер-К" і 503 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 17 травня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 18 травня

З 18.00 17 травня росіяни завдавали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА і ракет наземного базування.

Основним напрямком удару стали Дніпро і Дніпропетровська область.

Також армія РФ атакувала Одеську, Чернігівську і Запорізьку області.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 546 засобів повітряного нападу — 22 ракети і 524 БПЛА:

  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" (райони пусків — Ростовська область РФ, тимчасово окуповані території Криму);

  • вісім крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків — тимчасово окуповані території Криму);

  • 524 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Звіт ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 понеділка, 18 травня, протиповітряна оборона збила / подавила 507 цілей — чотири ракети і 503 безпілотники:

  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К";

  • 503 ворожі БПЛА різних типів.

Зафіксовані влучання 18 ракет та 16 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 11 локаціях.

Атака триває, у повітрі декілька ворожих безпілотників.

