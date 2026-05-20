ППО знешкодила 75 дронів під час денної атаки РФ

20 травня (з 08.30 по 17:00) окупанти атакували Україну 84-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія».
Головні тези:
- Удень 20 травня українська ППО здійснила успішну повітряну оборону, знищивши 75 ворожих дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та імітаторів типу «Пародія».
- Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи брали участь у захисті країни від атак РФ.
Звіт ППО щодо бойової роботи удень 20 травня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-